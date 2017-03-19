بالصو- وصول جثمان السيد ياسين إلى مسجد الحصري بـ6 أكتوبر لصلاة الجنازة

كتبت- نسمة فرج:

تصوير- مصطفى الشيمي:

وصل جثمان المفكر السيد ياسين، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات إلى مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيدا لأداء صلاة الجنازة عليه.

ويحضر صلاة الجنازة الكاتب الصحفي يحيى القلاش، نقيب الصحفيين السابق، وأحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وضياء رشوان، وعدد من الكتاب والصحفيين.

توفي ياسين اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته الصحية خلال الأسابيع الماضية، دخل على إثرها مستشفى الشيخ زايد.

السيد ياسين هو المدير الثاني لمركز الأهرام والمؤسس الثاني للمركز، وقضى فى رئاسته قرابة عقدين من الزمان، وكان له دور كبير فى دعم المركز من خلال دعوة الشخصيات العالمية لعقد مؤتمرات وتحقيق التعاون بين المركز والمراكز العالمية.

ونعت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، المفكر الاجتماعى والسياسي الدكتور السيد ياسين، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض.

وذكرت الهيئة- في بيان لها- أن للمفكر الراحل العديد من الأعمال والإسهامات المهمة والمتنوعة، منها "أسس البحث الاجتماعي، ومصريين الأزمة والنهضة"، و"التحليل الاجتماعى للأدب".