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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي المبعوث اﻷممي لدعم ليبيا

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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي المبعوث اﻷممي لدعم ليبيا رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي المبعوث اﻷممي لدعم ليبيا

مصراوي Masrawy

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي المبعوث اﻷممي

كتب- مصطفى المنشاوي:

التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مارتن كوبلر، المبعوث الأممي لدعم ليبيا، الذي يزور حالياً، وذلك لاستمرار الجهود المصرية الرامية لتحقيق الوفاق الوطني بين الأشقاء الليبيين.

تناول اللقاء استعراض تطورات الأوضاع على الساحة الليبية في ضوء الخطوات التى استخلصتها نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بليبيا مع الأطراف والقوى الفاعلة.

وأكد الفريق محمود حجازي، حرص الدولة المصرية على تسوية الأزمة الليبية فى إطار توافق ليبى مبنى على الثوابت الوطنية على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية والتوصل إلى حلول توافقية للقضايا الجوهرية التي تساعد على الخروج من حالة الإنسداد السياسى، وتدعم استقرارالأوضاع فى ليبيا وبناء مؤسساتها الوطنية.

وعبر المبعوث الأممى عن اعتزازه بالجهود المصرية الداعمة للحوار السياسي والتوافق الليبى حول القضايا المطروحة للحل، وأكد أهمية استمرار تنسيق الجهود الإقليمية والدولية فى هذا المجال.

حضر اللقاء اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي.

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