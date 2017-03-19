بالصور.. محافظ المنيا ومدير الأمن يفتتحان وحدة مرور ومشروعات بتكلفة 20 مليون جنيه

المنيا ــ ريمون الراوي:

افتتح عصام البديوي، محافظ المنيا، واللواء فيصل دويدار، مدير الأمن، اليوم الأحد، وحدة مرور بني مزار، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها الوطني 18 مارس من كل عام، والذي تمتد احتفالاته لمدة عدة أيام، وتبلغ مساحة وحدة مرور بني مزار 550 متر مربع، وبتكلفة إجمالية قدرها 8 ملايين جنيه، ويتكون المبنى من طابقين وقابل للتعلية .

كما افتتح المحافظ، يرافقه عادل عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة بني مزار، ورمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، مدرسة "بني علي" الثانوية المشتركة ببني مزار، والتي تتكون من 15 فصلًا، ومقامة على مساحة 4496 متر مربع، وبتكلفة قدرها 3 ملايين و800 ألف جنيه.

وافتتح المحافظ أيضًا مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، بتكلفة 9 مليون و 312 ألف و887 جنيه، ويواصل المحافظ افتتاح عدد من المشروعات الخدمية على مستوى مراكز المنيا التسع، ضمن الاحتفال بعيد المنيا الوطني، منها مبنى الوحدة المحلية لقرية ميانه بمركز ومدينة مغاغة، على مساحة 300 متر، بتكلفة مليون و700 ألف جنيه، وجراج الوحدة المحلية بالقرية على مساحة 600 متر، بمبلغ 300 ألف جنيه، كما سيفتتح بمركز العدوة محطة مياه بني عامر بتكلفة قدرها 10 مليون جنيه.