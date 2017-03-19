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"الزراعة" تخصص قطعتي أرض لإقامة محطتي صرف صحي بالشرقية

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"الزراعة" تخصص قطعتي أرض لإقامة محطتي صرف صحي بالشرقية "الزراعة" تخصص قطعتي أرض لإقامة محطتي صرف صحي بالشرقية

مصراوي Masrawy

خالد سعيد محافظ الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب: 

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على تخصيص قطعتي أرض لإقامة محطتي رفع مياه صرف صحي بمركز ومدينة كفر صقر. 

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام، مستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والذي ينطبق عليه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016. 

وشدد المحافظ، على سرعة إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المعنية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للمساحة المستثناة دون تعديات أو مخالفات.

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