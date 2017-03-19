قروض للشباب بفائدة 5% في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مشاركة الصندوق الاجتماعي للتنمية في الملتقى الوظيفي، المقرر إقامته غداً الإثنين بساحات الاستاد الرياضي، لتقديم مجموعة من القروض للشباب.

وأكد محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية، أن الصندوق الاجتماعي للتنمية سيقدم قروضا للشباب بفائدة بسيطة قدرها 5% للمشروعات الصناعية، بحد أقصى 2 مليون جنيه، وقروضا أخرى للمشروعات التجارية، بفائدة 8.5%، حتى 2 مليون جنيه، ولكافة المشروعات الصغيرة، بهدف صناعة جيل من صغار المستثمرين.

وكشف المحافظ أن ملتقى التوظيف الأول للشباب، يأتي تفعيلا بتوصيات ورشة الاستثمار، وريادة الأعمال لمؤتمر الشباب الذي عقد في 4 فبراير الماضي، لتوفير 30 ألف فرصة عمل بكبرى شركات القطاع الخاص، التي وصل عددها حتى الآن 80 شركة، تشارك بالملتقى.