صفوان ثابت: نعمل على سد الفجوة الغذائية وتطوير صناعة الألبان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قامت الجمعية المصرية لمنتجي الألبان في مصر EMPA، بتكريم قيادات شركة جهينه لدعمها المستمر لمزارع الألبان المحلية ولإسهامات الشركة المتعددة في اللرتقاء وتطوير صناعة الألبان الآمنة في مصر على مدار أكثر من 30 عامًا وبخاصة في فترات الأزمات، حيث قام المهندس محمد الطاروطي – رئيس الجمعية المصرية لمنتجي الألبان- بتكريم كل من المهندس صفوان ثابت- رئيس مجلس إدارة شركة جهينه، وسيف ثابت- الرئيس التنفيذي للشركة ،وسامح الهضيبي – رئيس القطاع المالي بشركة جهينه.

وقال المهندس محمد الطاروطي- رئيس الجمعية المصرية لمنتجي الألبان: "استطاعت شركة جهينه تغيير خريطة قطاع الألبان منذ دخولها الصناعة من 30 عامًا تقريبًا، من خلال تقديم منتجات متميزة ساهمت في زيادة وعي المستهلك حول ما تسببه الألبان السائبة من أمراض قاتلة، إضافة إلى التركيز على المزارعين المحليين ودعمهم ماديًا وفنيًا لتساهم في زيادة إنتاجية الألبان وتحقيق تقدم ملحوظ فيما يتعلق بسد الفجوة الغذائية وتوفير الألبان الخام، فضلًا عن وضع المعادلة السعرية لتنظيم العلاقة بين المزارعين والشركة لتخلق حالة من الاستقرار تسمح بالمزيد من التوسعات وضخ الاستثمارات لزيادة الثروة الحيوانية.

شاهد أيضا

من جانبه قال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جهينه: إن "العلاقة بين شركة جهينه وجمعية منتجي الألبان هي علاقة تاريخية، وقد عملنا من خلال هذه الشراكة الذهبية على الإرتقاء بأوضاع المزارعين وهو ما مثَّل قيمة وفائدة مشتركة بين كافة الأطراف"، مشيرًا إلى قيامهم بتزويد المزارع بوسائل تبريد متقدمة لزيادة إنتاجية الألبان في فصل الصيف - حيث يعتبر انخفاض الإنتاج في هذا الفصل هو أحد التحديات الهامة التي اعتادت صناعة الألبان مواجهتها.

يذكر أن التعاون بين شركة جهينه والجمعية المصرية لمنتجي الألبان تعاون قوي قائم على توفير الدعم اللازم للمزارعين بخاصة فيما يتعلق بتوفير القروض الميسرة والأدوات والخبرات التي تضمن تواجد الأبقار في بيئة صحية والخروج بألبان آمنة تتوافق مع مواصفات ومعايير الشركة الصارمة في هذا الإطار وتتماشى مع حرصها الدائم على تقديم منتجات عالية الجودة.