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سيدة الوادي الجديد.. «سمية فاروق» تفوز بلقب الأم المثالية

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سيدة الوادي الجديد.. «سمية فاروق» تفوز بلقب الأم المثالية سيدة الوادي الجديد.. «سمية فاروق» تفوز بلقب الأم المثالية

التحرير

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حصلت سمية فاروق عبد الكريم، من محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأم مثالية، بعد فوزها على مستوى مركز الخارجة والمحافظة وتم تصعيدها على مستوى الجمهورية.

ويكرم الرئيس عبد الفتاح ، سمية، غدًا الإثنين، في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، بمقر رئاسة الجمهورية

قال إمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن الأم المثالية على مستوى الجمهورية عانت من رحلة كفاح قامت خلالها بتربية ابنيها الاثنين أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء شقيقها.

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وأضاف فوزي أن ابن سمية الصغير، هو محمد كمال، 22 سنة، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، حصل على بكالوريوس تجارة، وعانت الأم في تربيته حتى تخرج من التعليم الجامعي، والابن الأكبر هو عمرو كمال، 24 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، كما تولت السيدة تربية أبناء شقيقها، طلعت فاروق عبد الكريم، بعد وفاته في حادث منذ 4 سنوات تاركًا خلفه 3 أطفال، ثم توفيت والدتهم في حادث آخر منذ عام.

وذكر أن سمية فاروق تعمل مدرسة بمديرية التربية والتعليم وحاصلة على بكالوريوس تربية وتبلغ من العمر 49 عامًا، وأرملة منذ عام 1996 ورفضت الزواج.

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التحرير

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