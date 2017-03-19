هندسة حلوان تفتح محطة طاقة شمسية بتمويل من الاتحاد الأوروبي

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تنظم كلية هندسة حلوان بجامعة حلوان احتفالية ثقافية علمية لافتتاح المحطة التجريبية البحثية لمحطة طاقة شمسية ذات الأبراج، الثلاثاء 21 مارس بمقر كلية الهندسة بحلوان.

ويأتي افتتاح المحطة التجريبية البحثية لمحطة الطاقة الشمسية في إطار مشروع التعاون الأورو متوسطي في مجال الطاقة الشمسية EURA SUN MED والذي تشارك فيه كلية الهندسة بحلوان بالتعاون مع شركاء المشروع من مصر والمغرب وفرنسا والنرويج وبلجيكا وإيطاليا.

يذكر أن المشروع ممول من قبل الإطار السابع من الاتحاد الأوروبي وقد استطاع المشروع الذي استمر لمدة 4 سنوات أن يحقق نجاحات عديدة في تبادل الخبرات والتدريب للباحثين المصريين في مجال الخلايا الشمسية والربط الشبكي ومحطات الطاقة الشمسية المركزة الحرارية.

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وأوضح الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، إن الاحتفالية العلمية التي ستقام بمناسبة افتتاح المحطة التجريبية للطاقة الشمسية ستقام بمشاركة العديد من الشركات الوطنية والضيوف الأجانب حيث ستقوم مجموعة من الشركات خلال الزيارة وعقب افتتاح المحطة بعرض أهم التطورات الجديدة التي طرأت علي الساحة العلمية في مجال الطاقة الشمسية.

وجدير بالذكر أن فريق عمل المشروع بكلية الهندسة بجامعة حلوان يتكون من الدكتور عمرو أمين، والدكتور رضوان عبد الحميد، والدكتور محمد أنور راضي، والدكتور عادل السماحي، والدكتور محمد علي داود، والدكتور رشا العزب، بالإضافة إلى فريق من الباحثين من الكلية.