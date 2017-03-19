أخبار عاجلة

الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

هندسة حلوان تفتح محطة طاقة شمسية بتمويل من الاتحاد الأوروبي

Google+ Print
هندسة حلوان تفتح محطة طاقة شمسية بتمويل من الاتحاد الأوروبي هندسة حلوان تفتح محطة طاقة شمسية بتمويل من الاتحاد الأوروبي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تنظم كلية هندسة حلوان بجامعة حلوان احتفالية ثقافية علمية لافتتاح المحطة التجريبية البحثية لمحطة طاقة شمسية ذات الأبراج، الثلاثاء 21 مارس بمقر كلية الهندسة بحلوان.

ويأتي افتتاح المحطة التجريبية البحثية لمحطة الطاقة الشمسية في إطار مشروع التعاون الأورو متوسطي في مجال الطاقة الشمسية EURA SUN MED والذي تشارك فيه كلية الهندسة بحلوان بالتعاون مع شركاء المشروع من والمغرب وفرنسا والنرويج وبلجيكا وإيطاليا.

يذكر أن المشروع ممول من قبل الإطار السابع من الاتحاد الأوروبي وقد استطاع المشروع الذي استمر لمدة 4 سنوات أن يحقق نجاحات عديدة في تبادل الخبرات والتدريب للباحثين المصريين في مجال الخلايا الشمسية والربط الشبكي ومحطات الطاقة الشمسية المركزة الحرارية.

شاهد أيضا

وأوضح الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، إن الاحتفالية العلمية التي ستقام بمناسبة افتتاح المحطة التجريبية للطاقة الشمسية ستقام بمشاركة العديد من الشركات الوطنية والضيوف الأجانب حيث ستقوم مجموعة من الشركات خلال الزيارة وعقب افتتاح المحطة  بعرض أهم التطورات الجديدة التي طرأت علي الساحة العلمية في مجال الطاقة الشمسية.

وجدير بالذكر أن فريق عمل المشروع بكلية الهندسة بجامعة حلوان يتكون من الدكتور عمرو أمين، والدكتور رضوان عبد الحميد، والدكتور محمد أنور راضي، والدكتور عادل السماحي، والدكتور محمد علي داود، والدكتور رشا العزب، بالإضافة إلى فريق من الباحثين من الكلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر