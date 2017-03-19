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«معلومات الوزراء» يستقبل شباب ائتلاف «في حب مصر»

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«معلومات الوزراء» يستقبل شباب ائتلاف «في حب مصر» «معلومات الوزراء» يستقبل شباب ائتلاف «في حب مصر»

التحرير

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استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مجموعة كبيرة من شباب ائتلاف "في حب "‏ وذلك بالمقر الرئيسي للمركز.

وأكد المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الزيارة تهدف إلى توطيد وتفعيل أواصر التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التعرف على مجالات عمل المركز وأحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في دعم متخذ القرار في مصر.

وأضاف الجمل أن الوفد اطلع على عرض تقديمي عن رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور العمل الرئيسية به، وأهم إدارات المركز والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومجالات عملها، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها.

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وأشار إلى أن اهتمام المركز بالشباب وحرصهم على عقد لقاءات معهم بشكل دوري يأتي ‏إيماناً منه بأهمية دورهم في عملية التنمية وضرورة إشراكهم في عملية ‏صناعة القرار والاستفادة من إمكانياتهم بشكل جيد باعتبارهم قادة ‏المستقبل وتماشياً أيضاً مع سياسة والتي تؤكد أهمية ‏تمكين الشباب وتعظيم دورهم وإعدادهم لتولي المسئولية والمناصب ‏القيادية.‏

وفي المقابل، أعرب الوفد عن سعادته بزيارة مركز معلومات مجلس الوزراء، وأشادوا بدور المركز في دعم متخذ القرار في مصر وما يقوم به من دراسات وأبحاث وتقارير لدعم جهود التنمية بالدولة المصرية.

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التحرير

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