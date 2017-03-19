صور| وزير النقل يستقل قطار سيدي جابر ويستمع لشكاوي الركاب

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تفقد الدكتور هشام عرفات، اليوم الأحد، محطة سكك حديد سيدي جابر، شملت أرصفة المحطة، ومنافذ بيع التذاكر لمتابعة عمليات حجز التذاكر، والاطمئنان على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حجز القطارات.

شدد عرفات على العاملين بمنافذ بيع التذاكر بضرورة حسن معاملة الركاب، موجهًا مسئولى الهيئة بضرورة انتظام جدول التشغيل، من حيث قيام ووصول القطارات في مواعيدها المحددة، وتقديم مستوى نظافة لائق، بحيث يتم خروج القطارات لجمهور الركاب على أكمل وجه من حيث نظافتها داخليًا وخارجيًا.

كما تفقد الوزير الساحة الخارجية ومحطة ضواحي خط أبوقير والجراج المتعدد الطوابق والمول التجاري، وطالب مسئولي الهيئة باتخاذ كافة التدابير التي تكفل الاستغلال الأمثل للمول بما يساهم في تنمية موارد الهيئة، وكذلك عمل الصيانة الدورية والإصلاحات اللازمة لنظام التكييف بالمحطة والانتهاء من هذه الاصلاحات قبل نهاية مايو القادم.

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واستقل الوزير النقل قطار (خط أبو قير) من محطة سيدي جابر إلى محطة فيكتوريا، والتقى عددًا من الركاب واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم وشكواهم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتوفير كل سبل الراحة والأمان للراكب من خلال تقديم الخدمة المميزة.











