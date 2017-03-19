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مانشستر يونايتد يتغلب على ميدلزبره

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مانشستر يونايتد يتغلب على ميدلزبره مانشستر يونايتد يتغلب على ميدلزبره

التحرير

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استطاع فريق مانشستر يونايتد، الفوز على نظيره ميدلزبره 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في إطار الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

تقدم مروان فلايني للشياطين الحمر بهدف في الدقيقة 30 من الشوط الأول، وسجل لينجارد الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 62، وفي الدقيقة 77 قلص ميدلزبره الفارق بهدف عن طريق جيستيدي، قبل أن يسجل فالنسيا الهدف الثالث لليونايتد في الدقيقة 93.

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بهذه النتيجه يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 52 نقطة يحتل بها المركز الخامس، بينما توقف رصيد ميدلزبره عند 22 نقطة يحتل بها المركز الـ19.

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التحرير

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