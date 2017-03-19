خيسوس يسعى لمفاجأة «الجانرز»

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يحارب البرازيلي جابريل خيسوس، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل اللحاق بمباراة فريقه أمام أرسنال في نصف نهائي كأس الإمارات "كأس الاتحاد" على ملعب "ويمبلي" 23 أبريل المقبل.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية اليوم الأحد، أن التوقعات أشارت إلى أن خيسوس سيغيب لمدة 10 أسابيع بعد إصابته بكسر في مشط القدم خلال مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز منتصف فبراير الماضي.

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لكن اللاعب أحرز تقدما كبيرا في عملية الاستشفاء من الإصابة، وأخبر زملاء له في البرازيل، أنه يأمل العودة إلى المباريات في غضون 6 أسابيع، مما يعني أنه قد يكون لائقا لمواجهة أرسنال.

ويستخدم صاحب الـ 19 عاما خلال مرحلة التعافي من الإصابة يوميا حمام السباحة، بجانب تقنية الموجات فوق الصوتية، فضلا عن "السبا" الموجود في الفندق الذي يقيم به، وهي أمور من شأنها أن تساعده على الاستشفاء بشكل سريع.