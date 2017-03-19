تشكيلة «توتنهام×ساوثهامبتون» في الدوري الإنجليزي

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أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، والفرنسي كلود بويل، المدير الفني لفريق ساوثهامتون، عن تشكيل الفريقين لمباراة اليوم الأحد، في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، على ملعب "وايت هارت لين".

وجاءت تشكيلة الفريقين كالتالي:

توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: والكر - الديرفيريلد - فيرتونخين - دافيز

خط الوسط: داير - وانياما - ديمبيلي - ألي

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خط الهجوم: ايركسن - سون

ساوثهامبتون:

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: سواريس - يوشيدا - ستيفنس - بيرتراند

خط الوسط: ديفيس - تاديتش - وارد - روميو

خط الهجوم: ريدموند - جابياديني