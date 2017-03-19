طلب إحاطة لوزير النقل بشأن "مزلقان الموت" بإيتاي البارود

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب أشرف رحيم، عضو لجنة النقل والمواصلات بطلب إحاطة لوزير النقل حول مزلقان إيتاي البارود، المسمى بـ"مزلقان الموت"، حيث اشتهر بحالات وفيات كثيرة بشكل شبه يومي.

وأضاف رحيم- في طلب الإحاطة، الأحد- أن المزلقان يخدم يوميًا أكثر من٥٠ ألف مواطن ذهابًا وإيابا، وهو السبيل الوحيد لربط شرق إيتاي البارود بغربها.

وطالب عضو مجلس النواب: "وزير النقل بسرعة إنشاء نفق أو تطوير المزلقان ببوابات إلكترونية مع إضافة كوبري مضاف إليه سلالم متحركة لكبار السن".