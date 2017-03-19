طلب إحاطة بـ"النواب" يُتهم وزارة التعليم العالي بالفساد في البعثات الثقافية

كتب- أحمد علي:

اتهمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، وزارة التعليم العالي بالفساد في البعثات الثقافية للخارج.

جاء ذلك في طلب إحاطة تقدمت به إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس موجهًا إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير التعليم العالي عبد الغفّار.

وأعلنت النائبة- في طلبها- أن قطاع التنمية الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يشهد مخالفات بالجملة للقرارات الوزارية المتعلقة بمنع الموظفين العاملين في الوزارة للعمل بالبعثات الثقافية بالسفارات المصرية في الخارج أكثر من مرة.

وأشارت النائبة إلى أن بعض الموظفين أثار أن هذه البعثات مكافأة لأصحاب الوسائط وأبناء قيادات الوزارة، موضحة أن التقديرات بشأن الإنفاق على هذه البعثات يصل إلى 150 ألف دولار شهريا وهو ما يوازى 30 مليون جنيه، لافتة إلي أنه يمكن توفيرها لخزينة الدولة عن طريق الاستعانة بالمصريين العاملين في تلك الدول للإشراف على امتحانات أبنائنا في الخارج.

وكشفت النائبة أن المخالفات تشمل قيام مساعد أول وزير التعليم والعالي والبحث العلمي ورئيس قطاع التنمية الثقافية والبعثات موظف بسكرتارية مكتبه الخاص مرتين للعمل في المكتب الثقافي المصري بإيطاليا للإشراف على امتحانات "أبناؤنا في الخارج"، لافتةً إلى أن المرة الأولى كانت في مارس 2016، بينما كانت المرة الثانية في ديسمبر 2016 وهو ما يعد انتهاكا صريحا لمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في مختلف إدارات وزارة التعليم العالي.