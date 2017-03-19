إحباط تسلل 3 سودانيين من سيناء لإسرائيل

كتب ـ أشرف سويلم:

أحبطت السلطات المصرية، محاولة تسلل 3 مهاجرين غير شرعيين أفارقة إلى إسرائيل عند العلامة الحدودية رقم 16 جنوب رفح، وتم ضبط الأفارقة الثلاثة قبل اجتيازهم السلك الحدودي الشائك، وتبين أنهم ثلاثة رجال من السودان.

والمضبوطون هم: يعقوب إسحاق عبدالله، 34 عاما، وصادق آدم داود، 30 عاما، وفارس محمد أحمد، 29 عاما.

واعترف المضبوطون باعتزامهم التسلل لإسرائيل، بحثا عن العمل، بعدما دفع كل منهم 3 آلاف دولار لعصابات تهريب البشر بسيناء.