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إحباط تسلل 3 سودانيين من سيناء لإسرائيل

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إحباط تسلل 3 سودانيين من سيناء لإسرائيل إحباط تسلل 3 سودانيين من سيناء لإسرائيل

مصراوي Masrawy

إحباط تسلل سودانيين من سيناء لإسرائيل - ارشيفية

كتب ـ أشرف سويلم:

أحبطت السلطات المصرية، محاولة تسلل 3 مهاجرين غير شرعيين أفارقة إلى إسرائيل عند العلامة الحدودية رقم 16 جنوب رفح، وتم ضبط الأفارقة الثلاثة قبل اجتيازهم السلك الحدودي الشائك، وتبين أنهم ثلاثة رجال من السودان.

والمضبوطون هم: يعقوب إسحاق عبدالله، 34 عاما، وصادق آدم داود، 30 عاما، وفارس محمد أحمد، 29 عاما. 

واعترف المضبوطون باعتزامهم التسلل لإسرائيل، بحثا عن العمل، بعدما دفع كل منهم 3 آلاف دولار لعصابات تهريب البشر بسيناء.

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