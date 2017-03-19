تكدس مروري وإصابة شخص إثر انقلاب سيارة أعلى كوبري الطيران

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

أُصيب شخص في حادث انقلاب سيارة أجرة "سوزوكي" أعلى كوبري الطيران، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للسيارات للمتجه من المطار للطريق المتوجه لصلاح سالم.

انتقل على الفور رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلى المكان للعمل على تسيير حركة المركبات، ورفع حطام الحادث.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة، بوجود حادث مروري بكوبري الطيران، تسبب في ظهور كثافات مرورية، وبدوره أمر اللواء علاء متولي، مدير المرور، بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتنظيم حركة المركبات.