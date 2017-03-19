تأجيل الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين لـ٧ مايو

كتب –محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل نظر الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين لجلسة ٧ مايو لحضور الجهاز المركزي للمحاسبات.

اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودي المحامي وآخرين والمودع برقم 8321 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.