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لفض الأحراز.. تأجيل محاكمة 30 متهما في "أحداث عنف المطرية" لـ 23 أبريل

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لفض الأحراز.. تأجيل محاكمة 30 متهما في "أحداث عنف المطرية" لـ 23 أبريل لفض الأحراز.. تأجيل محاكمة 30 متهما في "أحداث عنف المطرية" لـ 23 أبريل

مصراوي Masrawy

المستشار شبيب الضمراني

كتب-عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 30 متهماً، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، لـ 23 أبريل لفض الأحراز.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

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