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في حفل الانتحار.. تفاصيل التحقيقات مع مليونير فقد ثروته وصديقه بفندق شهير

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في حفل الانتحار.. تفاصيل التحقيقات مع مليونير فقد ثروته وصديقه بفندق شهير في حفل الانتحار.. تفاصيل التحقيقات مع مليونير فقد ثروته وصديقه بفندق شهير

مصراوي Masrawy

وفاة مهندس بجرعة هيروين

كتب -محمود السعيد:
كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة، برئاسة المحامي العام الأول، المستشار إبراهيم صالح، عن تفاصيل جديدة في واقعة وفاة مهندس بجرعة هيروين زائدة داخل فندق شهير بالنزهة.

وجاء في تحقيقات المستشار محمد الجرف، مدير نيابة الحوادث، أن القتيل "م.ا" كان برفقة صديقه العائد من أمريكا بعدما فقد ثروته ليلة الحادث، وتعاطى الاثنان جرعات كبيرة من المواد المخدرة، بدعوى التغلب على سوء حالتهم النفسية السيئة.

وأوضحت التحقيقات أن القتيل تناول جرعة كبيرة من الهيروين تسببت في وفاته، بينما أصيب صديقه المليونير بحالة إعياء شديدة، والذي دعاه لقضاء السهرة معه، حتى اكتشف عمال النظافة بالفندق، واقعة القتل.

واعترف المليونير (المفلس) في التحقيقات بأنه دعا صديقه لتعاطي الهيروين في محاولة الانتحار بعدما فقد ثروته وساءت حالته النفسية، لكنه نجى فيما لفظ صديقه أنفاسه الأخيرة داخل الفندق.

وقررت النيابة برئاسة المستشار إسلام الجوهري، حبس المتهم ٤ أيام بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

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