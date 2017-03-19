أخبار عاجلة

الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط المتهم بإصابة 8 أشخاص بـ" رش خرطوش" في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

Google+ Print
ضبط المتهم بإصابة 8 أشخاص بـ" رش خرطوش" في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية ضبط المتهم بإصابة 8 أشخاص بـ" رش خرطوش" في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

مصراوي Masrawy

ضبط المتهم بإصابة 8 أشخاص

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من ضبط المتهم الرئيسي بإصابة 8 أشخاص برش خرطوش، في مشاجرة بين عائلتين بناحية "العزيزية" التابعة لكفر "القبيل" بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد سمير أبو روضة، مأمور مركز شرطة بلبيس، بضبط "تامر.أ" 38 عامًا مزارع؛ المتهم الرئيسي بإصابة 8 أشخاص من عائلة "الأعصر" بـ"رش خرطوش" في مشاجرة بناحية "العزيزية".

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري