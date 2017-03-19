ضبط المتهم بإصابة 8 أشخاص بـ" رش خرطوش" في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من ضبط المتهم الرئيسي بإصابة 8 أشخاص برش خرطوش، في مشاجرة بين عائلتين بناحية "العزيزية" التابعة لكفر "القبيل" بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد سمير أبو روضة، مأمور مركز شرطة بلبيس، بضبط "تامر.أ" 38 عامًا مزارع؛ المتهم الرئيسي بإصابة 8 أشخاص من عائلة "الأعصر" بـ"رش خرطوش" في مشاجرة بناحية "العزيزية".

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.