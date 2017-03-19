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"مش معايا فلوس أعالج عيالي".. صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه من الموت (صور)

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مصراوي Masrawy

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (1)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (1)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (2)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (2)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (3)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (3)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (4)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (4)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (5)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (5)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (6)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (6)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (7)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (7)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (8)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (8)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (9)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (9)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (10)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (10)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (11)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (11)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (12)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (12)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (13)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (13)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (14)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (14)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (15)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (15)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (16)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (16)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (17)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (17)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (19)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (19)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (20)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (20)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (18)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (18)

صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (21)صرخة أب من كفر الشيخ للرئيس لإنقاذ توأمه (21)

كفر الشيخ - إسلام عمار:
بعد عجزه عن علاج توأمه "لؤي" و"محمد"، لم يجد الأب ضياء محمد حسين، طريقًا غير مناشدة الرئيس عبدالفتاح ، للتدخل لعلاج طفليه، من مرض التجلد في الدم، الذي يهددهما بالموت في أي لحظة.
"مصراوي" التقى بالأب المكلوم، في بلطيم بكفر الشيخ، حيث سيطرت عليه حالة الحزن، جراء عدم استطاعته توفير نفقات علاج طفليه، ومعيشته على عطف الجيران والأصدقاء، بعدما باع كل ما يملك خلال رحلة العلاج، وبدأ كلامه: "مش معايا فلوس أعالج عيالي.. أتوسل إليك ياريس انقذ توأمي.. مستعد تركهما لأحد يتبناهما.. مستعد أبوس إيد أي مسؤول دار رعاية يضعهما عنده حتى يعتني بهما، أنا عاجز عن علاجهما".
وأكد والد الطفلين أن لؤي ومحمد عمرهما عامين ونصف العام، مريضان بعوامل تجلد في الدم، ويحتاجان لأشعات وتحاليل وفحوصات طبية بصفة دائمة، منها حاليا فحوصات لا تقل عن 10 آلاف جنيه، عبارة عن أشعة رنين مغناطيس دموي بالمخ، وأشعة تحاليل الفكتورات، في ظل عدم امتلاكه لأي جزء من هذا المبلغ.
ويوضح أنه يعيش على عطف وصدقات أهل الخير من الجيران والأصدقاء، الذين يوفرون له المأكل والملبس، ويتكفلون أحيانا بعلاج نجليه، لأنه بدون عمل، بسبب مرافقته المستمرة لأبنائه، بعدما انفصلت عنه زوجته، لتمردها على تلك المعيشة، وتركها الطفلين له ليرعاهما، وتتزوج برجل آخر في النهاية.
وناشد الأب المكلوم، الرئيس ورجال الأعمال ورجال الخير، بإنقاذ طفليه من الموت المحقق، ومن الالآم التي تفاجئهما باستمرار، وعرضهما على متخصصين في جراحة المخ والأعصاب.

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