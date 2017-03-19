جامعة دمياط تنظم الملتقى التوظيفي الثاني أبريل المقبل

دمياط – محمد إبراهيم:

عقد الدكتور السيد دعدور نائب رئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث الإعداد لتنفيذ ملتقى التوظيف الثاني بالجامعة والمقرر أن تستضيفه كلية التجارة في العاشر من أبريل المقبل.

وأكد دعدور، خلال اللقاء الذي حضره الدكتور محمد هنداوي عميد كلية التجارة والدكتورة داليا عادل نصر وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة، إن الملتقى التوظيفي يساهم في الحد من نسبة البطالة بمحافظة دمياط وتقديم الخبرات للشباب إلى جانب تعريف الشركات والمصانع بالشباب المؤهلين للالتحاق بالوظائف خصوصًا من خريجي الجامعة.

واتفق الحضور على دعوة الدكتور علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة ومدير مكتب العمل وممثل الصندوق الاجتماعي ومسئول ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة دمياط للمشاركة في الملتقى.