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"القومي للمرأة" يبدأ فعالياته بجامعة القاهرة لسرد القصص الصحفية للنساء

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"القومي للمرأة" يبدأ فعالياته بجامعة القاهرة لسرد القصص الصحفية للنساء "القومي للمرأة" يبدأ فعالياته بجامعة القاهرة لسرد القصص الصحفية للنساء

مصراوي Masrawy

المجلس القومي للمرأة

كتبت - هاجر حسني:

بدأ المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، فعاليات ورشة العمل التي ينظمها بالتعاون مع مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والتي تُعقد تحت عنوان"طرق جديدة لسرد القصص الصحفية الخاصة بالمرأة " وتمتد على مدار يومين بمقر الكلية.

وقال بيان المجلس، إن الورشة تأتي في إطار حرص المركز على رفع كفاءة طلاب وطالبات كلية الإعلام في مجال معالجة قضايا المرأة بشكل عام من منظور مجتمعي، وذلك فيما يتعلق بحملة التاء المربوطة.. سر قوتك، والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة وحققت نجاحاً كبيراً.

وفي بداية الورشة تم تعريف الطلبة والطالبات بحملة التاء المربوطة وماحققته من نجاح وأهدافها ودورها في تغيير ثقافة المجتمع، إلى جانب القاء الضوء على الدور الذي يقوم به المجلس لتمكين المرأة المصرية من الحصول على حقوقها.

وحاضر فى الورشة الصحفي عمر مصطفى حيث استعرض مفهوم الحكي، وآلياته، وفوائد استخدامه على وسائل التواصل الاجتماعي وما تمتاز به من إتاحة وسرعة، كما ألقى الضوء على مفهوم الحكي الرقمي وهو حكي قصص باستخدام التكنولوجيا على اختلاف أشكالها، كذلك الحكي باستخدام الجيل الثاني من الإنترنت واستراتيجيات الحكي الرقمي، وكيفية إعداد استراتيجية مبدئية لحملة رقمية حول موضوع متصل بالمرأة، وأشكال وقوالب الحكي على الإنترنت، كما استعرض كيفية توظيف هذه الآليات في القصص الخاصة بالمرأة.

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مصراوي Masrawy

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