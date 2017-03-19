صراع إنجليزي على مدافع الذئاب

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واصلت الأندية الإنجليزية مطاردة الدولي اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع نادي روما الإيطالي، ولكن أصبح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أحرصهم على ضم اللاعب، وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن كشافي نادي ليفربول الإنجليزي تواجدوا في العاصمة الإيطالية، يوم الخميس الماضي، أثناء مباراة الذئاب مع ليون في أياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، والتي أسفرت عن خروج روما من المنافسات الأوروبية بعد هزيمته في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورغم فوزهم في مباراة العودة بهدفين لهدف.

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وكانت العديد من الأندية الإنجليزية قد اهتمت بضم اللاعب في الصيف الماضي، وعلى رأسهم تشيلسي وايفرتون وارسنال.

ويرتبط المدافع صاحب الـ25 عام بعقد مع روما حتى يونيو 2019، ولكن عملية انتقاله ستعتمد على حال تأهل روما مباشرة لدوري أبطال أوروبا أو عبر الدور التمهيدي.