طلب احاطه لرئيس الوزراء بسبب «فشل» تطبيق برنامج تكافل وكرامة

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تقدم أحمد علي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن فشل تطبيق برنامج تكافل وكرامة؛ باعتباره شبكة حماية اجتماعية تستهدف الطبقات الأشد فقرًا، سواء بتقليل نسبة التسرب من التعليم من خلال برنامج تكافل وتحسين مستوى المعيشة لكبار السن من خلال كرامة.

قال علي في طلبه: «أرجو توجيه طلب إحاطة عاجل إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس، الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لرفض العديد من الأسر المستحقة بدعوى عدم وجود إيصالات كهرباء لهم كشرط لقبول الأوراق في حين أنهم لا يملكون إيصالات لأنهم يسكنون بالعشش وليس لهم مسكن».

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وتقدم أحمد علي، بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس؛ لإدلاء بيان عاجل لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي في ذات الشأن.