ذهبت لاستخراد شهادة ميلاد.. فرد الموظف: أنت متوفية من 3 سنوات!!

التحرير

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تعرضت ربة منزل بقنا لصدمة شديدة عقب إخبارها من قبل موظف السجل المدني انها متوفية بشكل رسمي منذ 3 سنوات واستخرج لها شاعهدة وفاة طبقا للبيانات المسجلة على كمبيوتر مصلحة الأحوال المدنية.

سمية عبد الفتاح أبوالعلاء إسماعيل، تبلغ من العمر 36 عاماً، ربة منزل، مقيمة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، عزمت علي استخراج شهادة ميلاد جديدة من السجل المدني بنجع حمادي، لكنها فوجئت بموظف السجل المدني يخبرها أنها متوفية منذ الـ 20 من شهر يوليو لعام 2014 ولايستطيع استخراج شهادة ميلاد لها لأنها متوفية في نظر الحكومة.

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وقالت ربة المنزل لـ«التحرير» إن جميع حقوقها المدنية ضاعت بسبب وفاتها في سجلات الحكومة، وأنها ذهبت الى النيابة العامة ومركز شرطة نجع حمادي، إلا انهم أكدوا أنها متوفية منذ 3 أعوام، بحسب السجلات الرسمية للحكومة.

وأضافت السيدة قائلةً«أنا مش عارفة عايشة ولا ميتة، الحكومة بتقول إني ميتة، لكن أنا لسه فيا الروح، وحاولت أحل المشكلة دي لكن مفيش مسؤول رضي يحل المشكلة بتاعتي».

وطالبت المسؤولين بالكشف عن الفساد الموجود بالسجل المدني بنجع حمادي، بعد تسجيل اسمها ضمن الوفيات وشطب اسمها من جميع سجلات المواليد، وتواجدها في تعداد الموتى.