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وزير النقل يشهد توقيع ثلاث اتفاقيات في مجال النقل البحري

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وزير النقل يشهد توقيع ثلاث اتفاقيات في مجال النقل البحري وزير النقل يشهد توقيع ثلاث اتفاقيات في مجال النقل البحري

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شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، توقيع ثلاث اتفاقيات في مجال النقل البحري، على هامش المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 6" الذي تعقده الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وتشمل الاتفاقية الأولى: التعاون بين معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومركز تدريب ميناء مارسيليا، وتهدف إلى تقديم برنامج تدريبي مشترك لتنمية الكوادر البشرية بقطاع النقل البحري، حسب عرفات.

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وأشار عرفات إلى الاتفاقية الثانية تهدف للتعاون بين ميناء الإسكندرية وهيئة ميناء مارسيليا بهدف تفعيل ربط ممر ملاحي بين وفرنسا ومنه لباقي الدول اأوروبية لنقل الخضر والفاكهة.

والاتفاقية الثالثة بين منظمة eco-slc لسلاسل الإمداد المستدامة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وتهدف إلى إعداد وتأهيل الموانئ العربية واإفريقية ﻻعتماد من هيئة اللويدز في مجال إدارة البيئة والتنمية المستدامة.

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