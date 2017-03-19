صور| وفد سياحي من 3 جنسيات يزور منطقة تونا الجبل بالمنيا

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استقبلت منطقة آثار تونا الجبل، بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، وفدًا سياحيًا مكون من 46 زائرًا (إنجليزيًا، ألمانيًا، وفرنسيًا)، قادمين من المنطقة الأثرية تل العمارنة (سياحة بواخر) لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمنطقة.

قال فرج عبد العزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، في تصريح صحفي، إن برنامج زيارة الوفد تضمن مقبرة بيتوزيرس، مقبرة الايبس، القردة المقدسة المحنطة، السراديب، مقبرة ايزادورا، الساقية الرومانية، لوحة الملك أخناتون، نفرتيتي ومنطقة آثار الاشمونين.

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وأضاف عبد العزيز أن هذه الزيارة جاءت بالتزامن مع وجود رحلات لطلاب المدارس ضمن نشاط السياحة الداخلية.



