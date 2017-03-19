أخبار عاجلة

الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

سلامة يطالب بتسوية مشكلات الصحفيين وديا بعيدا عن القضاء

Google+ Print
سلامة يطالب بتسوية مشكلات الصحفيين وديا بعيدا عن القضاء سلامة يطالب بتسوية مشكلات الصحفيين وديا بعيدا عن القضاء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كلف عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الجديد، سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين صباح اليوم الأحد، بالحضور والتضامن مع الزميل سيد النشار مدير التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط، في القضية رقم 13110 جنح صحفية (سب وقذف) أمام الدائرة 15 جنايات عابدين والمقامة من جانب علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط بسبب استغاثة تم نشرها على موقع الوكالة.

وأثبت سيد أبو زيد حضوره عن نقيب الصحفيين وطلب أجلًا لإحضار التوكيل منه، ولكي يتسنى للسيد النقيب القيام بالتسوية الودية بين الزميلين، وذلك عملا بنص المادة 48 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والتي تعطي للنقيب ومجلس النقابة حق التدخل لتسوية المنازعات المهنية بين الزملاء.

شاهد أيضا

وقد استقبلت هيئة المحكمة هذا الطلب بارتياح.

ومن جانبه، شدد عبد المحسن سلامة على ضرورة تفعيل المادة 48 للتسوية بين الزملاء بالطرق الودية بعيدًا عن أروقة المحاكم في إطار الأسرة الصحفية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات