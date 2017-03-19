سلامة يطالب بتسوية مشكلات الصحفيين وديا بعيدا عن القضاء

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كلف عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الجديد، سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين صباح اليوم الأحد، بالحضور والتضامن مع الزميل سيد النشار مدير التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط، في القضية رقم 13110 جنح صحفية (سب وقذف) أمام الدائرة 15 جنايات عابدين والمقامة من جانب علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط بسبب استغاثة تم نشرها على موقع الوكالة.

وأثبت سيد أبو زيد حضوره عن نقيب الصحفيين وطلب أجلًا لإحضار التوكيل منه، ولكي يتسنى للسيد النقيب القيام بالتسوية الودية بين الزميلين، وذلك عملا بنص المادة 48 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والتي تعطي للنقيب ومجلس النقابة حق التدخل لتسوية المنازعات المهنية بين الزملاء.

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وقد استقبلت هيئة المحكمة هذا الطلب بارتياح.

ومن جانبه، شدد عبد المحسن سلامة على ضرورة تفعيل المادة 48 للتسوية بين الزملاء بالطرق الودية بعيدًا عن أروقة المحاكم في إطار الأسرة الصحفية.