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صور| آلاف يشيعون جثمان «شهيد العريش» بجنوب الأقصر

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صور| آلاف يشيعون جثمان «شهيد العريش» بجنوب الأقصر صور| آلاف يشيعون جثمان «شهيد العريش» بجنوب الأقصر

التحرير

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شيع آلاف من أهالي محافظة الأقصر، جثمان المجند محمود عبادي محمود، الذي استشهد إثر عملية إرهابية في مدينة العريش شمال سيناء، راح ضحيتها 5 مجندين من أبناء القوات المسلحة.

وترأس محافظ الأقصر، محمد بدر، برفقة قيادات المنطقة العسكرية الجنوبية، ومدير الأمن، اللواء عصام الحملي، تشييع الجثمان، بمقابر ترعة ناصر، بعد أداء صلاة الجنازة بمركز شباب القرية.

وودع الأهالي الشهيد بهتافات أثناء سير تشييع الجثمان، "لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله"، "لا إله إلا الله القاتل عدو الله".

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يذكر أن الشهيد محمود، يبلغ من العمر 20 عامًا، وهو أخ لـ3 بنات شقيقات، ولديه شقيقين من والدته، وشقيق واحد لوالده، والتحق بالخدمة العسكرية في سلاح المدرعات.

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التحرير

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