ليكسوس LC 500 تبهر أوساط تصميم السيارات عالميًا

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نالت سيارة ليسكوس LC 500 إعجاب الحكام في المسابقة السنوية التي ينظمها موقع "Design News” لأفضل السيارات من حيث الشكل الخارجي.

وبحسب موقع "ستاف"، فإن ليكسوس LC 500 استطاعت أن تحظى بإعجاب وترشيح ما يزيد عن 20 حكم من المخول لهم اختيار السيارات الأفضل من ناحية التصميم، والتي تراعي العديد من الجوانب التقنية الحديثة في صياغة الشكل الخارجي للسيارات.

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وشاركت الشركة العالمية المتخصصة في السيارات الرياضية الفاخرة، بمفهوم LC 500 الجديد، وهو ما يمكن وصفه بالمغامرة، خاصة وأنها لم تستطع التعرف على رأي الجمهور بشكل أساسي بشأن السيارة الكوبيه الجديدة.

وحصلت السيارة على إشادة واسعة من محرري الموقع المتخصص في تصميمات السيارات، لاسيما وأنها وفرت حلول سحرية للسيارات الفاخرة على مستوى الحجم، واستطاعت خلق مفهوم جديد للسيارات الرياضية بعيدًا عن النسق التقليدي المتبع.