نيجيريا: مقتل وإصابة 12 شخصا في هجوم انتحاري

أبوجا- (أ ش أ):

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرين جراء تفجير ثلاثة انتحاريين أنفسهم بمدينة مايدوجوري بشمال شرق نيجيريا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأحد عن المتحدث باسم شرطة ولاية "بورنو" فيكتور إيسوكو قوله :" إن رجل وفتاتين يعتقد انتمائهم لجماعة "بوكو حرام" المتشددة نفذوا الهجوم امس السبت، لافتا إلى تواجد إمرأة وطفلين بين القتلى".

يذكر أن مدينة مايدوجوري والمنطقة المحيطة بها باتت تشهد تفجيرات انتحارية بصورة شبه يومية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.