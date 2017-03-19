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محافظ السويس يستقبل القنصل السعودي

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محافظ السويس يستقبل القنصل السعودي محافظ السويس يستقبل القنصل السعودي

مصراوي Masrawy

محافظ السويس يستقبل القنصل السعودي

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، المستشار أحمد عيد المحمدي، القنصل العام للمملكة العربية في السويس، ودار لقاء ودي حول العلاقات "المصرية - السعودية" العريقة عبر سنوات طويلة.

كما تناول الحديث التعاون المستمر بين محافظة السويس والقنصلية السعودية في العديد من المجالات وتاريخ القنصلية السعودية بالسويس ودور السعودية في التنمية والتعمير بمحافظة السويس بعد حرب أكتوبر 1973.

وقدم المحافظ الشكر للوزير المفوض أحمد عيد المحمدي على الفترة التي قضاها بالسويس قنصلًا عامًا للسعودية بمحافظة السويس، وكان فيها مثالًا طيبا للأخوة والصداقة وتقديم الخدمات الجليلة لأبناء السويس.

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مصراوي Masrawy

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