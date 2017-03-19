أخبار عاجلة

الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إزالة 295 حالة تعدٍ على 9 أفدنة زراعية بالمنيا

Google+ Print
إزالة 295 حالة تعدٍ على 9 أفدنة زراعية بالمنيا إزالة 295 حالة تعدٍ على 9 أفدنة زراعية بالمنيا

مصراوي Masrawy

مديرية الزراعة

المنيا- ريمون الراوي :

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا بالتعاون مع الوحدات المحلية، من إزالة 295 حالة تعد بمساحة 9 فدان و19 قيراط و11 سهم خلال الفترة من 8 وحتى 14 مارس الجاري، وذلك خلال حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وقال أحمد عثمان، مدير مديرية الزراعة، إن الحملة أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدٍ بمغاغة بمساحة 15 قيراطًا و20 سهمًا، و19 بالعدوة بمساحة 13 قيراطًا و18 سهمًا، و79 بني مزار بمساحة 3 أفدنة و4 قراريط و20 سهمًا، و15 بمطاي بمساحة 8 قيراط و18 سهمًا، و32 بسمالوط بمساحة فدان، و27 في المنيا بمساحة فدان و2 قيراط و20 سهمًا، و21 بأبو قرقاص بمساحة 11 قراريط، و57 حالة في ملوي بمساحة فدان و11 قراريط و21 سهمًا، و27 بدير مواس بمساحة 20 قيراطًا و14 سهمًا، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ علي أرض إصلاح زراعي على مساحة قيراطين.

وأضاف عثمان أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري