إزالة 295 حالة تعدٍ على 9 أفدنة زراعية بالمنيا

المنيا- ريمون الراوي :

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا بالتعاون مع الوحدات المحلية، من إزالة 295 حالة تعد بمساحة 9 فدان و19 قيراط و11 سهم خلال الفترة من 8 وحتى 14 مارس الجاري، وذلك خلال حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وقال أحمد عثمان، مدير مديرية الزراعة، إن الحملة أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدٍ بمغاغة بمساحة 15 قيراطًا و20 سهمًا، و19 بالعدوة بمساحة 13 قيراطًا و18 سهمًا، و79 بني مزار بمساحة 3 أفدنة و4 قراريط و20 سهمًا، و15 بمطاي بمساحة 8 قيراط و18 سهمًا، و32 بسمالوط بمساحة فدان، و27 في المنيا بمساحة فدان و2 قيراط و20 سهمًا، و21 بأبو قرقاص بمساحة 11 قراريط، و57 حالة في ملوي بمساحة فدان و11 قراريط و21 سهمًا، و27 بدير مواس بمساحة 20 قيراطًا و14 سهمًا، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ علي أرض إصلاح زراعي على مساحة قيراطين.

وأضاف عثمان أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات.