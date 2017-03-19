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بالصور.. جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة في الباجور

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مصراوي Masrawy

جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (1)جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (1)

جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (2)جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (2)

جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (3)جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (3)

جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (4)جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (4)

جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (5)جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (5)

جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (6)جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (6)

جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (7)جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (7)

جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (8)جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (8)

جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (9)جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (9)

جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (13)جنازة حاشدة لشهيد القوات المسلحة (13)

المنوفية ـ مروة فاضل:
شيع الآلاف من أهالي قرية جروان بمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، جنازة الشهيد رقيب أحمد سالم أبوبيومي، الذي استشهد أمس، خلال إحدى مداهمات القوات المسلحة للبؤر الإرهابية في العريش.
أدى المصلون صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد سيدي عقيل، أعقبتها جنازة عسكرية بحضور عدد من القيادات الشعبية والعسكرية، والمهندس عواد علي، سكرتير عام محافظة المنوفية، نائبا عن محافظ المنوفية، لتقديم التعازي لأسرة الشهيد.
وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب، منها: "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، "يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح"، "لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله"، مطالبين بسرعة ضبط الجناة، وتقديمهم للعدالة والقصاص منهم.

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