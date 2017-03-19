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بالصور.. إقامة قداسات "عيد الصليب" بالمنيا صباحًا خوفًا من العواصف الترابية

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مصراوي Masrawy

قداس عيد الصلييب (1)قداس عيد الصلييب (1)

قداس عيد الصلييب (2)قداس عيد الصلييب (2)

المنيا ــ ريمون الراوي:

احتفلت الكنائس الأرثوذكسية في مراكز محافظة المنيا التسع بعيد الصليب، اليوم الأحد، وأقيمت قداسات للعيد صباحًا، وحرصت أغلب الكنائس على تبكير مواعيد القداسات؛ تخوفا من سوء أحوال الطقس؛ حرصًا على سلامة المصليين.

وحرصت الكنائس على الصلاة من أجل سلامة وحفظ مياه النيل، وتزيين الكنائس بالصلبان الضخمة من الورود الطبيعية مع إضاءة شمعة أعلى الصليب ليحملها القساوسة والأساقفة خلال قداس عيد الصليب.

ويحتفل الأقباط بظهور صليب السيد المسيح في اليوم السابع عشر من شهر توت سنة 326 م.، على يد الملكة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير حيث ظل الصليب مطمورا بفعل بعض اليهود تحت تل من القمامة في مدينة أورشليم .

وتم الكشف على الصليب بمعرفة الملكة هيلانة والتي ارسل معها ابنهها الامبراطور نحو 3 آلف جندى، وتفرّقوا في كل الأنحاء واتفقوا أن من يجد الصليب أولاً يشعل نارًا كبيرة في أعلى التلة وهكذا ولدت عادة إضاءة أعلي الصليب في عيده.

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