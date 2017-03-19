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بالفيديو- وزير الخارجية: ندعم جهود الأزهر ليصل صوته إلى العالم

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بالفيديو- وزير الخارجية: ندعم جهود الأزهر ليصل صوته إلى العالم بالفيديو- وزير الخارجية: ندعم جهود الأزهر ليصل صوته إلى العالم

مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يلتقي وزير الخارجية

كتب- محمود مصطفى:

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الأزهر الشريف، مؤسسة ذات قيمة كبيرة على مستوى العالم، ويقوم بدورٍ مهم وفعال في نشر تعاليم الإسلام السمحة وتصويب الخطاب الديني، مشيدًا بجهود الأزهر وعلمائه ومبعوثيه المنتشِرين في العالم لتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام، ومواجهة الأفكار المتطرفة.

وأضاف شكري- خلال استقبال الإمام الأكبر له اليوم الأحد، بالمشيخة- أن وزارة الخارجية المصرية داعمة كل الدعم للأزهر ليصل صوته المعتدل إلى العالم، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الأزهر والوزارة.

من جانبه، قال الإمام الأكبر إن الأزهر يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رسالته على مستوى التعليم وتأهيل الأئمة وإحداث آليات جديدة لتوصيل صوته الوسطي إلى مختلف دول العالم مما يسهم في تصحيح صورة الإسلام والمسلمين، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون القائم مع وزارة الخارجية.

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مصراوي Masrawy

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