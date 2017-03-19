بالصور.. ابنة رئيس الشيشان تنظم عرضًا للأزياء الإسلامية في موسكو

كتبت - هاجر حاتم:

قدمت ابنة رئيس الشيشان عائشة رمضان قادروف (18 عاما) عرضًا للأزياء الخاصة بالمسلمات، وذلك بأحد قصور القياصرة الروس في موسكو.

و حضر العرض العديد من الشخصيات في عالم الموضة، ومن النخبة في الشيشان إضافة إلى ممثلين عن دول بالشرق الأوسط التي تعتبرها دارعائشة للموضة سوقًا جيدًا لأزيائها، بحسب ما ذكرته صحيفة التيلجراف.

وقالت "أولزانا زادولاييفا" المتحدثة باسم دار الأزياء للصحيفة أن الملابس شحنت بالفعل إلى زبائن في أماكن بعيدة مثل دبي بالإمارات العربية المتحدة، كما ذكرت أن العديد ممن تابعوا العرض، اقترحوا فكرة إقامة عروض بأماكن عربية مثل أبو ظبي والبحرين، وأنهم مازالوا يفكرون في الأمر.

يذكر ان والد عائشة هو الزعيم رمضان قادروف كان مقاتلا انفصاليًا، حتى أصبح رئيس جمهورية الشيشان الواقعة على أراضى روسيا الاتحادية، وهو نجل الزعيم الشيشانى أحمد قاديروف.