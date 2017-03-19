عماد الدين يشارك فى منتدى الصحة المصري- الألماني ببرلين الأربعاء المقبل

برلين- (أ ش أ):

يشارك وزيرالصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، في منتدى الصحة العربي- الألماني، ببرلين يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من مارس الجاري على رأس وفد مصري رفيع المستوى على رأسهم العالم الدكتور جمال مصطفى سعيد، الذي يلقى محاضرة حول علاج فيروس سي في مصر والسياحة العلاجية.

يحضر المنتدى السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى ألمانيا ووزراء الصحة من كافه الدول العربية، ووزير الدولة للصحة بألمانيا بوريس فيلتر وعمدة برلين ميشائيل مولر.

يُقدّم الملتقى، فرصة فريدة ومنصّة لتبادل الخبرات وللإطلاع على التوجهات والتطورات والخطط المستقبلية للشراكة والتعاون في موضوعات أبرزها المتعلّقة بالسياحة العلاجية، كفاءة الرعاية الطبية في المراكز الصحية، الخدمات الصحية، الصناعات الدوائية، التقنيات الطبية وتقنية المعلومات وتحديات قطاع الصحة.

وتقدم مصر نفسها بصفتها الأولى على مستوى العالم فى علاج فيروس سى للعالم العربى واوربا ويلقى وزير الصحة المصرى أحمد عماد الدين كلمة مصر فى الملتقى فى اطار الترويج للسياحة العلاجية. كما يلقى الدكتور جمال مصطفى سعيد محاضره: "بعنوان التجربة المصرية الناجحة لعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى. C، من الناحيتين الصحية والاقتصادية والتخطيط للاستفادة من ذلك فى السياحة العلاجية.

يذكر أن تكلفة علاج المريض فى مصر ٩٠٠ دولارًا بالمقارنة بـ٨٥٠٠٠ دولار في باقى دول العالم اى بنسبة ١٪ فقط .. وبدأت الحجوزات للعلاج تتوالى بسبب رخص العلاج فى مصر.