القاهرة- (أ ش أ):

شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل اليوم الأحد، توقيع ٣ اتفاقيات في مجال النقل البحري على هامش المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج٦".

تشمل الاتفاقية الأولى التعاون بين معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومركز تدريب ميناء مارسيليا وتهدف إلى تقديم برنامج تدريبي مشترك لتنمية الكوادر البشرية بقطاع النقل البحري.

أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية تعاون بين ميناء الإسكندرية وهيئة ميناء مارسيليا بهدف تفعيل ربط ممر ملاحي بين مصر وفرنسا ومنها لباقي الدول الأوروبية لنقل الخضر والفاكهة.

بينما تشمل الاتفاقية الثالثة بين منظمة eco-slc لسلاسل الإمداد المستدامة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وتهدف إلى إعداد وتأهيل الموانئ العربية والأفريقية للاعتماد من هيئة اللويدز في مجال إدارة البيئة والتنمية المستدامة.