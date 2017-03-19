بالصور.. بطل العالم في الكونغ فو يفوز بـ"شخصية العام في المنيا".. والمحافظ يسلم الجائزة لوالده

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت محافظة المنيا، فوز اللاعب أيمن جلال بطل العالم في الكونغ فو بلقب شخصية العام، بعد حصوله على 1592 صوتًا، خلال الاستفتاء الذي طرحته المحافظة على الصفحة الرسمية في 8 مارس الماضي بمناسبة احتفالات العيد الوطني للمحافظة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بحضور عصام البديوي محافظ المنيا واللواء نبيل منصور السكرتير العام والدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة ونبيل عبد الفتاح السكرتير العام المساعد والعقيد أكرم علي المستشار العسكري.

كرم المحافظ خلال الاحتفالية جميع الشباب الذين شاركوا في الاستفتاء وعددهم 8 شباب، حيث حصل أيمن جلال الفائز بلقب شخصية العام على شهادة تقدير ومبلغ 10 آلاف جنيه، وتسلمها عنه والده، نظرًا لوجوده في بطولة البحر الأبيض المتوسط الأولى في تركيا.

وجاءت في المركز الثاني جيسيكا مجدي، التي حصلت على المركز الثاني في الاستفتاء بـ1187 صوتًا، وحازت شهادة تقدير ومبلغ 5 آلاف جنيه وحصل الشباب من المركز الثالث للثامن على شهادة تقدير ومبلغ 3 آلاف جنيه لكل شاب وهم: "كيرلس موسى، صابر محمد جابر، عمرو محمد موسى، شريف عثمان، محمد هشام، وطارق يحيى".

وأكد المحافظ أن المنيا تزخر بالعديد من الشخصيات التي تستحق التكريم والتقدير، وستكون هذه المبادرة بداية لمبادرات كثيرة ومتنوعة لتكريم المتميزين من أبناء محافظة المنيا في جميع المجالات.

وأضاف المحافظ: "الشباب الثمانية المتنافسين في الاستفتاء هم "نماذج" من آلاف الشباب المبدعين والنابغين الذين تفخر بهم المحافظة، ونعلم جيدا أن المحافظة تضم الآلاف من المبدعين والنابغين في الكثير من المجالات، فالهدف من الاستفتاء ليس حصر هؤلاء المبدعون، وإنما تسليط الضوء على نماذج شبابية استطاعت أن ترفع اسم المحافظة عاليًا داخل مصر وخارجها، ليكونوا قدوة حيه لمن خلفهم من أبناء الإقليم وللمصريين جميعًا".

ودعا جميع أبناء المحافظة من الشباب إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء في كافة المجالات، ليظل أبناء محافظة المنيا نماذج واعدة وطاقة أمل ونور لجميع شباب مصر.

وكرم المحافظ خلال الاحتفالية عددًا من أسر شهداء مركز ديرمواس، وشاركت في الاحتفالية الفنية التي نظمتها مديرية الثقافة فرق قصر ثقافة المنيا، إذ قدمت الموسيقي العربية بقيادة الفنان حسن مازن، وفرقة كورال الأطفال بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، فرقة الفنون الشعبية بقيادة المدرب سيد توني، وقدمت الفرق عروضها المتميزة بإشراف دكتور رانيا عليوة مديرة القصر، كما قدم الدكتور شعيب خلف مدير مديرية الثقافة خلال الحفل قصيده نثرية بعنوان (صرخة وطن).