بالصور.. وفد سياحي من 3 جنسيات يزور آثار "تونا الجبل" بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن مكتب تنشيط السياحة بمنطقة تونا الجبل بمركز ومدينة ملوي بالمنيا، استقبال وفد سياحي متعدد الجنسيات من عدد 46 زائرًا "إنجليزي وألماني وفرنسي"، قادمين من المنطقة الأثرية تل العمارنة "سياحة بواخر"؛ لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بمنطقة تونا الجبل والتعرف على تاريخ القدماء المصريين.

وقال فرج عبد العزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، إن برنامج زيارة الوفد تضمن مقبرة بيتوزيرس ومقبرة الايبس والقردة المقدسة المحنطة والسراديب ومقبرة ايزادورا والساقية الرومانية ولوحة الملك اخناتون ونفرتيتي ومنطقة آثار الاشمونينن، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة جاءت بالتزامن مع وجود رحلات لطلاب المدارس ضمن نشاط السياحة الداخلية.

وحرص الزائرون على التقاط بعض الصور التذكارية بالمناطق الأثرية، كما أعربوا عن خالص سعادتهم بزيارة أرض التاريخ، مشيدين بحُسن الاستقبال والترحيب وكرم الضيافة في أثناء وجودهم بالمحافظة.