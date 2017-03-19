تأجيل محاكمة 52 من "الإخوان" في "التحريض على العنف بأبو حماد" لـ2 مايو

الشرقية – فاطمة الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 52 من أعضاء جماعة الإخوان، على خلفية اتهامهم بالتحريض على العنف بدائرة مركز أبو حماد، لجلسة 2 مايو المقبل؛ لمناقشة شهود الإثبات وضم دفتر الأحوال، مع استمرار حبس المتهمين.

تعود تفاصيل القضية رقم 2552 جنايات أبو حماد لسنة 2016، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط 52 من المنتمين لجماعة الإخوان؛ متهمين بالتجمهر والتحريض على العنف، وتمويل المسيرات التحرضية ضد الدولة بدائرة مركز أبو حماد.

وأمرت نيابة الزقازيق الكلية، بإحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.