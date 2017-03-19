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كيف تختار هدية عيد الام لأبلة المدرسة؟

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كيف تختار هدية عيد الام لأبلة المدرسة؟ كيف تختار هدية عيد الام لأبلة المدرسة؟

مصراوي Masrawy

كيف تختار هدية عيد الام لأبلة المدرسة؟

كتب - شيماء محمود:

هنجيب ايه للمُدرسة؟ سؤال يطرحه الأمهات تلك الأيام، بعيدا عن انتظارهن للهدايا من أبنائهم وازواجهم، الا انها هي الأخرى تبدأ رحلة البحث عن هدايا عيد الام ولكن للمُدرسات، من ناحية رغبة منها لشكر معلمات أبنائها على ما تبذله من جهد معهم، ولسبب آخر غالبا ما يكون التوصية غير المباشرة على الأولاد عن طريق الاهتمام بها في يوم مميز كعيد الأم، ولان كثير من الأمهات يقعن في حيرة اختيار الهدايا نقدم لكم بعض الأفكار البسيطة وغير المكلفة في نفس الوقت لتقديم هدايا المدرسات.

- مجموعة براويز بألوان مختلفة

- زجاجه عطر(بارفان)

- مجموعه من الإكسسوار كالسلاسل أو الساعات أو الخواتم

- فواحات للمنزل

- مجموعه أقلام قيمه

- إيشارب بألوان مناسبه

- مجموعة كاملة للعناية بالبشرة

- طقم "كوبايات" او "كاسات"

- ميدالية مفاتيح مميزة .

- أنسيال فضه.

-محفظه للنقود مع بوكيه من الورد

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