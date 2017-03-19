الأم المثالية في الغربية تروي قصة كفاحها

الغربية – مروة شاهين:

فازت فوزية حامد النجار، من قرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا، بلقب الأم المثالية لمحافظة الغربية.

وقالت الأم المثالية الفائزة لـ"مصراوي" إنها تزوجت وهي عمرها 18 عام 1967، ووقتها تم أسر زوجها عاما كاملا، وتركها في حالة صعبة معنويا واقتصاديا، وعاد لمنزله ليجدها أتت بمولودهما الأول صادق إبراهيم فرج الطيار، ثم فايزة، التي لم تُكمل عامها الأول حتى ماتت، ثم المولود الثالث فرج، ثم توفي زوجها في مارس 1972، وفضلت الاهتمام بتربية أطفالها.

وأضافت الأم المثالية: "لم يكن لدي أي دخل سوى 3 جنيهات معاش زوجي، وطمع أهل زوجي فيّ وفي ميراث زوجي، إلا أنني حاربت حتى أخذت ميراث أبي، عبارة عن جزء من بيت وقطعة أرض لاتتعدى 12 قيراطا، لا تكفي لتربية أبنائي".

وأوضحت الأم المثالية أنها اضطرت للعمل في مهنة الخياطة، لإكمال المسيرة وتربية أبنائها، وبالفعل حققت ذلك، وعملت ليلا ونهارا لتلبية طلبات أبنائها من غذاء وملابس وعلاج وتعليم.

ولفتت إلى أن ابنها الأول "صادق" ابتلاه الله بفقدان السمع والكلام، وأنها سعت كثيرا عند الأطباء لعلاجه لكن دون جدوى، والتحق بمعهد الصم والبكم بشبين الكوم في المنوفية، وظلت ترافقه ذهابا وعودة، حتى أنهى دراسته، ثم عمل بالوحدة المحلية لقرية محلة منوف، ضمن نسبة الـ5 % للمعاقين، أما الابن الثالث "فرج"، فقد حصل على بكالوريوس زراعة بتقدير جيد جدا.