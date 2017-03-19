انتظام العمل في محاكم "جنايات قنا".. و"نجع حمادي" تؤجل 37 قضية

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

انتظم العمل، اليوم الأحد، بمحكمتي جنايات نجع حمادي وقنا، بعد أن أضرب المحامون أمس السبت عن العمل، تنفيذًا لقرار النقابة العامة للمحامين، تضامنًا مع محاميي المنيا، بعد صدور حكم بحبس 7 منهم 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء.

ونظرت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد فهمي، 39 قضية، منها 9 قضايا كانت محجوزة للحكم، وأجلت المحكمة 37 قضية، وبرأت متهمين في قضيتي مخدرات وسلاح.