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انتظام العمل في محاكم "جنايات قنا".. و"نجع حمادي" تؤجل 37 قضية

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انتظام العمل في محاكم "جنايات قنا".. و"نجع حمادي" تؤجل 37 قضية انتظام العمل في محاكم "جنايات قنا".. و"نجع حمادي" تؤجل 37 قضية

مصراوي Masrawy

انتظام العمل في محاكم جنايات قنا

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

انتظم العمل، اليوم الأحد، بمحكمتي جنايات نجع حمادي وقنا، بعد أن أضرب المحامون أمس السبت عن العمل، تنفيذًا لقرار النقابة العامة للمحامين، تضامنًا مع محاميي المنيا، بعد صدور حكم بحبس 7 منهم 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء.

ونظرت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد فهمي، 39 قضية، منها 9 قضايا كانت محجوزة للحكم، وأجلت المحكمة 37 قضية، وبرأت متهمين في قضيتي مخدرات وسلاح.

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