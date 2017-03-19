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بالصور.. قائد قوات حرس الحدود يطلق اسم الشهيد إسلام كركيت على مدرسة بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة (1)الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة (1)

الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة (2)الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة (2)

الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة (3)الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة (3)

الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة (4)الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة (4)

المنوفية مروة فاضل:
أطلق اللواء أركان حرب باسم هلال، قائد قوات حرس الحدود، اسم الشهيد ملازم أول إسلام قنديل كركيت على مدرسة الثانوية التجارية بقرية شما، بمركز أشمون في المنوفية.

حضر الاحتفال عدد من قيادات حرس الحدود ومحافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط، ومدير أمن المنوفية اللواء خالد أبوالفتوح، وأسرة الشهيد.

بدأ الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة، ووضع الورود على النصب التذكاري للشهيد بالمدرسة.

وأكد اللواء باسم هلال، أن أبناء قوات حرس الحدود لا يتوانون عن التضحية بأنفسهم لحماية الوطن.

وأكد محافظ المنوفية، أن القوات المسلحة ستظل درعا حاميا للوطن، وأن أبناء المنوفية دائمو التضحية بأنفسهم من أجل الوطن.

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