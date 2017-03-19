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ضبطية التعليم العالي تداهم 4 منشآت وهمية ببني سويف وسوهاج

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ضبطية التعليم العالي تداهم 4 منشآت وهمية ببني سويف وسوهاج ضبطية التعليم العالي تداهم 4 منشآت وهمية ببني سويف وسوهاج

التحرير

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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مفصلًا حول جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الأسبوع الماضي، في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة الكيانات الوهمية التي تدعي أنها كيانات "تعليمية مرخصة".

وتمكنت اللجنة من مداهمة كيان وهمي بمحافظة بني سويف، و3 كيانات وهمية بمحافظة سوهاج تدعي أنها تمنح شهادات جامعية موثقة من وزارة الخارجية بالتعاون مع جامعات مصرية وأجنبية كبرى تؤهل لسوق العمل، وأن لديها القدرة على تأجيل خدمة التجنيد للطلاب، واستخراج بطاقات الرقم القومي للطلاب على أنهم مقيدين بها.

وشملت تخصصات معمارية، وحاسب آلي، وهندسة البترول، والمساحة، وتحاليل طبية، وتمريض.

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أصدرت اللجنة قرارا بالغلق الفوري لـلمنشأة الوهمية ببني سويف وأبلغت المحافظ بالقرار لتنفيذه بمعرفة المحافظة.

وفي محافظة سوهاج اتخذت اللجنة قرارات بالغلق الإداري ضد كيانات ثلاثة، وأبلغت المحافظ بهذه القرارات لسرعة غلقها، وإبلاغ الجهات المعنية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية لاتخاذ اللازم حيال ما تدعيه هذه الكيانات على غير الحقيقة.

وطالبت الوزارة مجددًا الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالي من جامعات ومعاهد حكومية وخاصة حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.

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التحرير

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