لليوم السادس إضراب «محاميّ المنيا».. ووقف توريد الأموال لخزائن المحاكم

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واصل جميع المحامين بمحافظة المنيا، اليوم السبت، إضرابهم عن حضور الجلسات أمام دوائر الجنايات، لليوم السادس على التوالي، وذلك تنفيذًا لقرار النقابة العامة بالإضراب الشامل أمام دوائر الجنايات بالجمهورية، احتجاجًا على صدور حكم بالسجن 5 سنوات على 8 من زملائهم، بتهمة إهانة القضاء.

أسفر اجتماع النقابة الفرعية بالمنيا، برئاسة عز راشد، عن عدة قرارات وهي استمرار الإضراب أمام محكمة الجنايات بكل دوائرها لحين إشعار آخر، تنظيم وقفه احتجاجية صامتة أمام مجمع المحاكم بالمنيا بالأرواب السوداء الساعة الثانية عشر ظهر، بعد غد الثلاثاء، ولمدة نصف ساعة، زيارة مجلس النقابة العامة لمحكمة مطاي والتواصل مع أسر الزملاء المحكوم عليهم، الأربعاء المقبل، تحديد يومي 26 و27 مارس للامتناع نهائيًا عن توريد أي مبالغ لخزينة محاكم المنيا إلا في القضايا المرتبطة بميعاد، وفي حالة حدوث مخالفة من زميل يعرض نفسه للإحالة للتأديب والإيقاف عن العمل.

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كانت محكمة جنايات المنيا، قضت الأحد الماضي، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 8 محامين، لاتهامهم بإهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، الذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة، في حضور سامح عاشور، نقيب المحامين.